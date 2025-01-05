Петрова: чемпионство Андреевой и Шнайдер говорит, что девчонки скоро зайдут в десятку

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде российская теннисистка Надежда Петрова отреагировала на победу Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финале парного турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия).

«Что касается чемпионства Андреевой и Шнайдер, очень приятно начинать год с победы, даже если это в паре, а не в одиночке. Эта победа говорит, что Шнайдер и Андреева очень хорошо сдружились и сыгрались. В прошлом году у них уже была медаль на Олимпиаде. Поэтому девочки приняли правильное решение, что будут играть этот сезон вместе.

Это хорошая игровая практика и стрессовая ситуация на корте. Это хорошо повлияет на развитие их агрессивной игры, выход к сетке и отработку подачи. Это говорит, что девчонки растут по уровню и скоро зайдут в десятку. Думаю, у них сложится хороший парный сезон — мы точно увидим их в паре на Итоговом турнире», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.