Петрова: чемпионство Андреевой и Шнайдер говорит, что девчонки скоро зайдут в десятку

Бронзовый призёр Олимпийских игр – 2012 в парном разряде российская теннисистка Надежда Петрова отреагировала на победу Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в финале парного турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия).
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
«Что касается чемпионства Андреевой и Шнайдер, очень приятно начинать год с победы, даже если это в паре, а не в одиночке. Эта победа говорит, что Шнайдер и Андреева очень хорошо сдружились и сыгрались. В прошлом году у них уже была медаль на Олимпиаде. Поэтому девочки приняли правильное решение, что будут играть этот сезон вместе.
Это хорошая игровая практика и стрессовая ситуация на корте. Это хорошо повлияет на развитие их агрессивной игры, выход к сетке и отработку подачи. Это говорит, что девчонки растут по уровню и скоро зайдут в десятку. Думаю, у них сложится хороший парный сезон — мы точно увидим их в паре на Итоговом турнире», — сказала Петрова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 5 января 2025
-
16:44
-
16:31
-
16:20
-
16:11
-
14:59
-
14:45
-
14:34
-
14:14
-
13:46
-
13:25
-
13:05
-
12:58
-
12:48
-
12:41
-
12:16
-
12:15
-
11:59
-
11:42
-
11:37
-
11:30
-
11:05
-
11:00
-
10:44
-
10:21
-
10:06
-
09:17
-
08:30
-
08:13
-
04:30
-
00:33
-
00:20
- 4 января 2025
-
23:54
-
23:34
-
23:21
-
22:54