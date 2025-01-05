Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мне нравится, как мы подталкиваем друг друга». Соболенко — о соперничестве со Швёнтек

«Мне нравится, как мы подталкиваем друг друга». Соболенко — о соперничестве со Швёнтек
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о соперничестве с представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей вторую строчку в рейтинге WTA.

«Мне нравится, как мы подталкиваем друг друга. Не то чтобы я думала о ней, о количестве её побед на турнирах «Большого шлема». Я больше сосредоточена на себе, просто пытаюсь довести себя до предела и посмотреть, как далеко я смогу продвинуться в этом виде спорта. В конце своей карьеры я хочу оглянуться назад и гордиться собой. Мы поговорим об этом в конце моей карьеры», — сказала Соболенко на пресс-конференции после финала в Брисбене.

Сегодня, 5 января, Соболенко завоевала титул чемпионки турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В финальном матче она обыграла представительницу России Полину Кудерметову (107-й номер мирового рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Материалы по теме
«Хочу узнать скорость твоих ударов». Соболенко обратилась к П. Кудерметовой в Брисбене
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android