«Мне нравится, как мы подталкиваем друг друга». Соболенко — о соперничестве со Швёнтек

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о соперничестве с представительницей Польши Игой Швёнтек, занимающей вторую строчку в рейтинге WTA.

«Мне нравится, как мы подталкиваем друг друга. Не то чтобы я думала о ней, о количестве её побед на турнирах «Большого шлема». Я больше сосредоточена на себе, просто пытаюсь довести себя до предела и посмотреть, как далеко я смогу продвинуться в этом виде спорта. В конце своей карьеры я хочу оглянуться назад и гордиться собой. Мы поговорим об этом в конце моей карьеры», — сказала Соболенко на пресс-конференции после финала в Брисбене.

Сегодня, 5 января, Соболенко завоевала титул чемпионки турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В финальном матче она обыграла представительницу России Полину Кудерметову (107-й номер мирового рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:2.