«Надеюсь, в последний раз». Швёнтек — о поражении Польши в матче с США в финале United Cup

Второй номер рейтинга WTA польская теннисистка Ига Швёнтек подвела итоги выступления своей команды на командном турнире United Cup — 2025.

«Я хотела бы поблагодарить свою команду, потому что, как вы могли видеть на скамейке запасных, у нас была потрясающая атмосфера, несмотря на то что этот турнир был очень напряжённым. Именно это делает его таким особенным и удивительным. Ваша поддержка, ребята. Спасибо вам за это. Это придаёт нам много энергии. Поздравляю сборную США. Отличная работа. Вы выигрываете у нас во второй раз. Надеюсь, в последний. Мы сделаем всё, что в наших силах. Вы, ребята, потрясающие спортсмены», — сказала Швёнтек в послематчевом интервью.

Сегодня, 5 января, американские теннисисты в финале United Cup — 2025 обыграли команду Польши и стали чемпионами турнира в 2025 году.