Ник Кирьос — о критике в адрес Круза Хьюитта: могу пукнуть не туда, и у СМИ пойдёт пена

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос в социальных сетях ответил на вопрос одного из пользователей о критике в адрес соотечественника Круза Хьюитта, сына экс первой ракетки мира Ллейтона Хьюитта.

— Стоило ли издевательство над ребёнком в интернете того, чтобы потешить своё самолюбие?

— Если бы вы не были идиотом, то знали бы, что мы с Крузом Хьюиттом друзья и это было просто подтрунивание, а я был умником. Теннисные СМИ — стадо овец, они лезут в мои дела, как в дурной запах, могу пукнуть не туда, и у теннисных СМИ пойдёт пена изо рта, — написал Кирьос в социальных сетях.

Напомним, Круз Хьюитт опубликовал фото с совместной тренировки с лидером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером. Кирьос является ярым противником участия итальянца в турнирах ATP после положительного допинг-теста итальянца в 2024 году.