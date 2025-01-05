«У каждого свой путь». Селиваненко — о результатах Полины Кудерметовой
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Член комитета Международного зала теннисной славы, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко рассказал, ожидал ли от 107-й ракетки мира россиянки Полины Кудерметовой сильного сопротивления в финале турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) против первой ракетки мира Арины Соболенко.
«Что касается ожиданий от Полины, то она в принципе уже с самых ранних шагов в юниорском теннисе всегда рассматривалась как одна из самых перспективных и талантливых. Просто у каждого свой путь и у неё он занял несколько больше времени», — заявил Селиваненко Metaratings.
Брисбен (ж). Финал
05 января 2025, воскресенье. 09:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
107
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Напомним, в финале турнира в Брисбене Полина Кудерметова уступила Арине Соболенко со счётом 6:4, 3:6, 2:6.
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