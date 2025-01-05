«У каждого свой путь». Селиваненко — о результатах Полины Кудерметовой

Член комитета Международного зала теннисной славы, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко рассказал, ожидал ли от 107-й ракетки мира россиянки Полины Кудерметовой сильного сопротивления в финале турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) против первой ракетки мира Арины Соболенко.

«Что касается ожиданий от Полины, то она в принципе уже с самых ранних шагов в юниорском теннисе всегда рассматривалась как одна из самых перспективных и талантливых. Просто у каждого свой путь и у неё он занял несколько больше времени», — заявил Селиваненко Metaratings.

Напомним, в финале турнира в Брисбене Полина Кудерметова уступила Арине Соболенко со счётом 6:4, 3:6, 2:6.