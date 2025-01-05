Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«У каждого свой путь». Селиваненко — о результатах Полины Кудерметовой

«У каждого свой путь». Селиваненко — о результатах Полины Кудерметовой
Комментарии

Член комитета Международного зала теннисной славы, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко рассказал, ожидал ли от 107-й ракетки мира россиянки Полины Кудерметовой сильного сопротивления в финале турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия) против первой ракетки мира Арины Соболенко.

«Что касается ожиданий от Полины, то она в принципе уже с самых ранних шагов в юниорском теннисе всегда рассматривалась как одна из самых перспективных и талантливых. Просто у каждого свой путь и у неё он занял несколько больше времени», — заявил Селиваненко Metaratings.

Брисбен (ж). Финал
05 января 2025, воскресенье. 09:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Полина Кудерметова
107
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

Напомним, в финале турнира в Брисбене Полина Кудерметова уступила Арине Соболенко со счётом 6:4, 3:6, 2:6.

Материалы по теме
«Мне нравится, как мы подталкиваем друг друга». Соболенко — о соперничестве со Швёнтек
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android