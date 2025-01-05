Призовые на Australian Open увеличились почти на 12% по сравнению с прошлым годом
Организаторы Открытого чемпионата Австралии опубликовали размер призового фонда первого мэйджора сезона 2025 года. Он составит 96,5 миллиона австралийских долларов ($ 59,8 млн), что на 11,6% больше, чем в 2024 году.
Призовые в одиночке:
- 1-й круг – $ 81 830;
- 2-й круг – $ 123 980;
- 3-й круг – $ 179 770;
- 4-й круг – $ 260 360;
- 1/4 финала – $ 412 230;
- 1/2 финала – $681 890;
- Финал – $ 1 177 810;
- Титул – $ 2 169 650.
Квалификация в одиночке:
- 1-й круг – $ 21 700;
- 2-й круг – $ 30 380;
- 3-й круг – $ 44 630.
Призовые в паре:
- 1-й круг – $ 24 800;
- 2-й круг – $ 35 950;
- 3-й круг – $ 50 830;
- 1/4 финала – $ 88 030;
- 1/2 финала – $ 154 980;
- Финал – $ 272 760;
- Титул – $ 502 120.
Призовые в миксте:
- 1-й круг – $ 4494;
- 2-й круг – $ 8690;
- 1/4 финала – $ 17 200;
- 1/2 финала – $ 32 540;
- Финал – $ 60 600;
- Титул – $ 108 480.
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