Призовые на Australian Open увеличились почти на 12% по сравнению с прошлым годом

Организаторы Открытого чемпионата Австралии опубликовали размер призового фонда первого мэйджора сезона 2025 года. Он составит 96,5 миллиона австралийских долларов ($ 59,8 млн), что на 11,6% больше, чем в 2024 году.

Призовые в одиночке:

1-й круг – $ 81 830;

2-й круг – $ 123 980;

3-й круг – $ 179 770;

4-й круг – $ 260 360;

1/4 финала – $ 412 230;

1/2 финала – $681 890;

Финал – $ 1 177 810;

Титул – $ 2 169 650.

Квалификация в одиночке:

1-й круг – $ 21 700;

2-й круг – $ 30 380;

3-й круг – $ 44 630.

Призовые в паре:

1-й круг – $ 24 800;

2-й круг – $ 35 950;

3-й круг – $ 50 830;

1/4 финала – $ 88 030;

1/2 финала – $ 154 980;

Финал – $ 272 760;

Титул – $ 502 120.

Призовые в миксте:

1-й круг – $ 4494;

2-й круг – $ 8690;

1/4 финала – $ 17 200;

1/2 финала – $ 32 540;

Финал – $ 60 600;