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Призовые на Australian Open увеличились почти на 12% по сравнению с прошлым годом

Призовые на Australian Open увеличились почти на 12% по сравнению с прошлым годом
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Организаторы Открытого чемпионата Австралии опубликовали размер призового фонда первого мэйджора сезона 2025 года. Он составит 96,5 миллиона австралийских долларов ($ 59,8 млн), что на 11,6% больше, чем в 2024 году.

Призовые в одиночке:

  • 1-й круг – $ 81 830;
  • 2-й круг – $ 123 980;
  • 3-й круг – $ 179 770;
  • 4-й круг – $ 260 360;
  • 1/4 финала – $ 412 230;
  • 1/2 финала – $681 890;
  • Финал – $ 1 177 810;
  • Титул – $ 2 169 650.

Квалификация в одиночке:

  • 1-й круг – $ 21 700;
  • 2-й круг – $ 30 380;
  • 3-й круг – $ 44 630.

Призовые в паре:

  • 1-й круг – $ 24 800;
  • 2-й круг – $ 35 950;
  • 3-й круг – $ 50 830;
  • 1/4 финала – $ 88 030;
  • 1/2 финала – $ 154 980;
  • Финал – $ 272 760;
  • Титул – $ 502 120.

Призовые в миксте:

  • 1-й круг – $ 4494;
  • 2-й круг – $ 8690;
  • 1/4 финала – $ 17 200;
  • 1/2 финала – $ 32 540;
  • Финал – $ 60 600;
  • Титул – $ 108 480.
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