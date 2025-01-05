Елена Рыбакина поделилась командным фото с United Cup

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в социальных сетях поделилась фото с командой с United Cup.

Фото: Из социальных сетей Елены Рыбакиной

«Спасибо за отличную команду, было очень приятно», — подписала снимок Рыбакина.

Напомним, на United Cup сборная Казахстана уступила команде из Польши со счётом 0:3. Сначала Александр Шевченко проиграл Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 2:6, затем Елена Рыбакина не смогла одолеть Игу Швёнтек (6:7 (5:7), 4:6). В парном матче Жибек Куламбаева и Александр Шевченко не справились с Майей Хвалинской и Яном Зелиньским (4:6, 1:6). Победу на United Cup одержали теннисисты из США.

Елена Рыбакина сыграет на Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 25 января.