Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина поделилась командным фото с United Cup

Елена Рыбакина поделилась командным фото с United Cup
Комментарии

Шестая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в социальных сетях поделилась фото с командой с United Cup.

Фото: Из социальных сетей Елены Рыбакиной

«Спасибо за отличную команду, было очень приятно», — подписала снимок Рыбакина.

Напомним, на United Cup сборная Казахстана уступила команде из Польши со счётом 0:3. Сначала Александр Шевченко проиграл Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 2:6, затем Елена Рыбакина не смогла одолеть Игу Швёнтек (6:7 (5:7), 4:6). В парном матче Жибек Куламбаева и Александр Шевченко не справились с Майей Хвалинской и Яном Зелиньским (4:6, 1:6). Победу на United Cup одержали теннисисты из США.

Елена Рыбакина сыграет на Australian Open — 2025, который пройдёт с 12 по 25 января.

Материалы по теме
Российско-китайские молодёжные зимние игры откроются 8 января
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android