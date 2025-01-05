Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Жаль, что всё так закончилось». Осака — об отказе в финале Окленда

«Жаль, что всё так закончилось». Осака — об отказе в финале Окленда
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака высказалась о финальном матче турнира категории WTA-250 в Окленде, а также рассказала о своих суевериях. Финальный матч Наоми Осаки и Клары Таунсон продлился 49 минут и завершился победой датчанки. Теннисистки успели провести лишь один сет, в котором Таусон оказалась слабее японки со счётом 4:6, после чего Осака отказалась продолжать матч и автоматически уступила титул.

Окленд (ж). Финал
05 января 2025, воскресенье. 07:10 МСК
Клара Таусон
50
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
2 : 1
Rt
1 2 3
         
4
6
         
Наоми Осака
57
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

— Вы упоминали, что в течение недели у вас были какие-то суеверия. Всегда едите один и тот же завтрак… одну туфлю надеваете раньше другой...
— Раз уж вы об этом заговорили, сегодня я не завтракала, так что, возможно, именно поэтому должна придерживаться своих суеверий. Хочу поблагодарить всех за то, что приняли меня в таком прекрасном городе. Мне было очень весело играть здесь. Мне очень жаль, что всё так закончилось. Просто очень благодарна за то, что я здесь, — сказала Осака в эфире WTA.

Материалы по теме
Российско-китайские молодёжные зимние игры откроются 8 января
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android