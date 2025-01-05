«Жаль, что всё так закончилось». Осака — об отказе в финале Окленда

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака высказалась о финальном матче турнира категории WTA-250 в Окленде, а также рассказала о своих суевериях. Финальный матч Наоми Осаки и Клары Таунсон продлился 49 минут и завершился победой датчанки. Теннисистки успели провести лишь один сет, в котором Таусон оказалась слабее японки со счётом 4:6, после чего Осака отказалась продолжать матч и автоматически уступила титул.

— Вы упоминали, что в течение недели у вас были какие-то суеверия. Всегда едите один и тот же завтрак… одну туфлю надеваете раньше другой...

— Раз уж вы об этом заговорили, сегодня я не завтракала, так что, возможно, именно поэтому должна придерживаться своих суеверий. Хочу поблагодарить всех за то, что приняли меня в таком прекрасном городе. Мне было очень весело играть здесь. Мне очень жаль, что всё так закончилось. Просто очень благодарна за то, что я здесь, — сказала Осака в эфире WTA.