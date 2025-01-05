Арина Соболенко выступила с обращением к команде после победы на турнире в Брисбене
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к команде после победы на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В финальном матче она обыграла представительницу России Полину Кудерметову (107-й номер мирового рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:2.
Брисбен (ж). Финал
05 января 2025, воскресенье. 09:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
107
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
«Не менее важное… ребята, вы молодцы. Определённо, работа выполнена намного лучше, чем в прошлом году. Продолжаем? Вы хорошо себя чувствуете?» — сказала Соболенко членам команды в интервью на корте.
Отметим, что Арина Соболенко завоевала 18-й титул в карьере. В 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open. В сумме за прошедший год белоруска взяла четыре титула.
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