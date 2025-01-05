Арина Соболенко выступила с обращением к команде после победы на турнире в Брисбене

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обратилась к команде после победы на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В финальном матче она обыграла представительницу России Полину Кудерметову (107-й номер мирового рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

«Не менее важное… ребята, вы молодцы. Определённо, работа выполнена намного лучше, чем в прошлом году. Продолжаем? Вы хорошо себя чувствуете?» — сказала Соболенко членам команды в интервью на корте.

Отметим, что Арина Соболенко завоевала 18-й титул в карьере. В 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open. В сумме за прошедший год белоруска взяла четыре титула.