Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Australian Open указал гражданство россиян на официальном сайте турнира

Australian Open указал гражданство россиян на официальном сайте турнира
Комментарии

Официальный сайт Australian Open указал представительство российских теннисистов в версии для печати турнирной сетки соревнований. У игроков из России стоит значок RUS.

Фото: официальный сайт Australian Open

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Беларуси первая ракетка мира Арина Соболенко.

Напомним, 6 мая 2022 года членство Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации в Международной федерации тенниса было приостановлено.

Материалы по теме
Корнеева сыграет с чемпионкой ТБШ: все россияне в квалификации Australian Open — 2025
Корнеева сыграет с чемпионкой ТБШ: все россияне в квалификации Australian Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android