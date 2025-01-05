Australian Open указал гражданство россиян на официальном сайте турнира

Официальный сайт Australian Open указал представительство российских теннисистов в версии для печати турнирной сетки соревнований. У игроков из России стоит значок RUS.

Фото: официальный сайт Australian Open

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

Открытый чемпионат Австралии — 2025 в женском одиночном разряде пройдёт с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Беларуси первая ракетка мира Арина Соболенко.

Напомним, 6 мая 2022 года членство Федерации тенниса России и Белорусской теннисной федерации в Международной федерации тенниса было приостановлено.