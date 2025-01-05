Селиваненко — об игре Соболенко: ей мало кто может противостоять

Член комитета Международного зала теннисной славы, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал результат финала турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия), где встретились 107-я ракетка мира россиянка Полина Кудерметова и лидер мирового рейтинга представительница Беларуси Арина Соболенко.
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«Полина сумела дать бой Арине и подтвердила, что уже может играть на уровне сильнейших игроков тура. Конечно, Арина чрезвычайно сильна и, когда включает темп и скорость, ей мало кто может противостоять», — заявил Селиваненко Metaratings.by.
Отметим, что Арина Соболенко завоевала 18-й титул в карьере. В 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open. В сумме за прошедший год белоруска взяла четыре титула.
- 5 января 2025
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