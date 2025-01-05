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Селиваненко — об игре Соболенко: ей мало кто может противостоять

Селиваненко — об игре Соболенко: ей мало кто может противостоять
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Член комитета Международного зала теннисной славы, вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал результат финала турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия), где встретились 107-я ракетка мира россиянка Полина Кудерметова и лидер мирового рейтинга представительница Беларуси Арина Соболенко.

Брисбен (ж). Финал
05 января 2025, воскресенье. 09:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Полина Кудерметова
107
Россия
Полина Кудерметова
П. Кудерметова

«Полина сумела дать бой Арине и подтвердила, что уже может играть на уровне сильнейших игроков тура. Конечно, Арина чрезвычайно сильна и, когда включает темп и скорость, ей мало кто может противостоять», — заявил Селиваненко Metaratings.by.

Отметим, что Арина Соболенко завоевала 18-й титул в карьере. В 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open. В сумме за прошедший год белоруска взяла четыре титула.

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