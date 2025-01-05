Полина Кудерметова опубликовала пост по итогам успешного турнира в Брисбене
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107-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова опубликовала пост по итогам выступления на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Она дошла до финала соревнований, где уступила трёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема» первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко.
Брисбен (ж). Финал
05 января 2025, воскресенье. 09:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|2
107
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
«Спасибо за отличную неделю в Брисбене. В следующий раз я буду сильнее», — написала Кудерметова на своей странице в социальных сетях.
Кудерметова-младшая проиграла в финале Соболенко со счётом 6:4, 3:6, 1:6. Благодаря выступлению в Брисбене Полина поднимется на 50 позиций и станет 57-й ракеткой мира.
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