Полина Кудерметова опубликовала пост по итогам успешного турнира в Брисбене

107-я ракетка мира 21-летняя российская теннисистка Полина Кудерметова опубликовала пост по итогам выступления на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Она дошла до финала соревнований, где уступила трёхкратной чемпионке турниров «Большого шлема» первой ракетке мира белоруске Арине Соболенко.

«Спасибо за отличную неделю в Брисбене. В следующий раз я буду сильнее», — написала Кудерметова на своей странице в социальных сетях.

Кудерметова-младшая проиграла в финале Соболенко со счётом 6:4, 3:6, 1:6. Благодаря выступлению в Брисбене Полина поднимется на 50 позиций и станет 57-й ракеткой мира.