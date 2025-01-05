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Фото: Арина Соболенко отмечает титул Брисбена с гонщиком Формулы-1 Джеком Дуэном

Фото: Арина Соболенко отмечает титул Брисбена с гонщиком Формулы-1 Джеком Дуэном
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретилась с 21-летним австралийским гонщиком Джеком Дуэном после победы на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). Спортсменка опубликовала фото на своей странице в социальных сетях.

Фото: страница соболенко в социальных сетях

В финальном матче Соболенко обыграла представительницу России Полину Кудерметову (107-й номер мирового рейтинга) со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Отметим, что Арина Соболенко завоевала 18-й титул в карьере. В 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open. В сумме за прошедший год белоруска взяла четыре титула.

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