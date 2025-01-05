Хачанов поделился эмоциями от игры с Рублёвым на турнире в Гонконге
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Российский теннисист Карен Хачанов подвёл итоги парного турнира категории ATP-250 в Гонконге. Вместе с Андреем Рублёвым он проиграл британско-нидерландскому дуэту Сандеру Арендсу и Люку Джонсону со счётом 5:7, 6:4, [10:7].
Гонконг — парный разряд. Финал
05 января 2025, воскресенье. 09:10 МСК
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|6
|0 7
|
|4
|1 10
Сандер Арендс
Люк Джонсон
С. Арендс Л. Джонсон
«Спасибо за невероятную поддержку болельщиков на протяжении всей недели. Было здорово сыграть парный турнир вместе с Андреем Рублёвым», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.
Следующим турниром, где сыграют российские теннисисты, будет Открытый чемпионат Австралии — 2025. Турнир в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.
Комментарии
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