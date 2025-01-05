Хачанов поделился эмоциями от игры с Рублёвым на турнире в Гонконге

Российский теннисист Карен Хачанов подвёл итоги парного турнира категории ATP-250 в Гонконге. Вместе с Андреем Рублёвым он проиграл британско-нидерландскому дуэту Сандеру Арендсу и Люку Джонсону со счётом 5:7, 6:4, [10:7].

«Спасибо за невероятную поддержку болельщиков на протяжении всей недели. Было здорово сыграть парный турнир вместе с Андреем Рублёвым», — написал Хачанов на своей странице в социальных сетях.

Следующим турниром, где сыграют российские теннисисты, будет Открытый чемпионат Австралии — 2025. Турнир в мужском одиночном разряде пройдёт с 12 по 26 января. Действующим чемпионом является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.