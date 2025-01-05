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«Сегодня был не мой день». Швёнтек — о поражении от Гауфф в финале United Cup — 2025

«Сегодня был не мой день». Швёнтек — о поражении от Гауфф в финале United Cup — 2025
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Второй номер рейтинга WTA польская теннисистка Ига Швёнтек прокомментировала поражение от американки Кори Гауфф в финале командного турнира United Cup — 2025.

«Сегодня был не мой день, но я хочу выделить командный дух, который у нас есть. Поддержка, которую мы оказываем друг другу, очень хорошая. Я довольна прошедшей неделей. Думаю, улучшила то, над чем работала. Я встретилась с отличными теннисистками и смогла показать отличный уровень игры. Сегодня Коко сыграла потрясающе. Она становится намного сильнее», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

В этом году прошёл третий розыгрыш United Cup. Сборная США становилась победителем в 2023 и 2025 годах. В прошлом сезоне чемпионом в командных соревнованиях стали немецкие теннисисты.

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