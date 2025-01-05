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Синнер провёл тренировку с Вавринкой в преддверии Australian Open — 2025

Синнер провёл тренировку с Вавринкой в преддверии Australian Open — 2025
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер провёл совместную тренировку с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарским теннисистом Стэном Вавринкой. Фото с корта в Мельбурне опубликовал тренер итальянца Даррен Кэхилл.

Фото: страница кэхилла в социальных сетях

«Чемпионы Australian Open в 2014 и 2024 годах. Всегда приятно делить корт с тобой», — подписал фото австралийский тренер.

В сезоне-2024 Янник Синнер завоевал восемь титулов на турнирах уровня ATP, среди которых два «Шлема» (Australian Open, US Open), три турнира категории «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500. Также в составе сборной Италии он стал победителем Кубка Дэвиса — 2024.

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