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Кори Гауфф повторила достижение Дарьи Касаткиной 8-летней давности

Кори Гауфф повторила достижение Дарьи Касаткиной 8-летней давности
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Чемпионка US Open — 2023, третья ракетка мира 20-летняя американская теннисистка Кори Гауфф стала самой молодой теннисисткой, выигравшей три матча подряд против игроков из топ-2 WTA с 2017 года, когда этого добилась российская тенниситка Дарья Касаткина.

5 января Гауфф в двух сетах обыграла вторую ракетку мира Игу Швёнтек в финале United Cup — 2025. На турнире 20-летняя американка выиграла все свои матчи: три в одиночном разряде, два в паре, при этом не проиграв ни одного сета.

В ноябре Гауфф удалось обыграть представительницу Беларуси Арину Соболенко и Свёнтек на турнире в Эр-Рияде.

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