Элина Аванесян с победы стартовала на турнире в Хобарте
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Армянская теннисистка Элина Аванесян обыграла представительницу Китая Ван Сиюй на старте турнира в Хобарте со счётом 6:3, 7:5.
Хобарт. 1-й круг
06 января 2025, понедельник. 03:10 МСК
Ван Сиюй
В. Сиюй
Окончен
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Элина Аванесян
Э. Аванесян
Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. За это время Аванесян допустила две двойные ошибки и реализована пять из шести брейк-пойнтов. На счету китаянки два эйса и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
В следующем круге Аванесян сыграет с победителем пары Виктория Томова (Болгария) – Гретье Миннен (Бельгия).
Турнир в Хобарте пройдёт с 6 по 11 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 275 тыс. Действующим победителем турнира является американка Эмма Наварро, которая в финале прошлогоднего розыгрыша обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс.
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