Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Аделаиде, победив Донну Векич

29-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла 19-ю ракетку рейтинга, хорватскую спортсменку Донну Векич в первом круге турнира WTA-500 в Аделаиде со счётом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Путинцева сделала четыре подачи навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы три эйса, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Следующий матч казахстанская теннисистка проведёт с победительницей пары Даниэль Коллинз — Онс Жабер.

Напомним, турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 064 510.