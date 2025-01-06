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Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Аделаиде, победив Донну Векич

Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира в Аделаиде, победив Донну Векич
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29-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла 19-ю ракетку рейтинга, хорватскую спортсменку Донну Векич в первом круге турнира WTA-500 в Аделаиде со счётом 6:2, 6:3.

Аделаида (ж). 1-й круг
06 января 2025, понедельник. 03:40 МСК
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Матч продолжался 1 час 32 минуты. Путинцева сделала четыре подачи навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету её соперницы три эйса, четыре двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти. Следующий матч казахстанская теннисистка проведёт с победительницей пары Даниэль Коллинз — Онс Жабер.

Напомним, турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 064 510.

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