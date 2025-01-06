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Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Аделаиде
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9-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла 97-ю ракетку рейтинга, австралийскую спортсменку Оливию Гадеки в первом круге турнира WTA-500 в Аделаиде со счётом 6:2, 6:3.

Аделаида (ж). 1-й круг
06 января 2025, понедельник. 05:35 МСК
Оливия Гадеки
Австралия
Оливия Гадеки
О. Гадеки
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Касаткина сделала четыре подачи навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из шести. Следующий матч Касаткина проведёт с соотечественницей Гадеки — Эмерсон Джонс.

Напомним, турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 064 510.

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