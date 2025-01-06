Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Аделаиде, где встретится с Наварро
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28-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла 31-ю ракетку рейтинга, канадскую спортсменку Лейлу Фернандес в первом круге турнира WTA-500 в Аделаиде со счётом 6:4, 3:6.
Аделаида (ж). 1-й круг
06 января 2025, понедельник. 05:10 МСК
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6
|2
|
|3
|6
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Матч продолжался 2 часа 13 минут. Александрова сделала семь подач навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы девять эйсов, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19. Следующий матч Александрова проведёт с восьмой ракеткой мира Эммой Наварро.
Напомним, турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 064 510.
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