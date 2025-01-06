Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира в Аделаиде, где встретится с Наварро

28-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла 31-ю ракетку рейтинга, канадскую спортсменку Лейлу Фернандес в первом круге турнира WTA-500 в Аделаиде со счётом 6:4, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 13 минут. Александрова сделала семь подач навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала 6 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы девять эйсов, семь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19. Следующий матч Александрова проведёт с восьмой ракеткой мира Эммой Наварро.

Напомним, турнир в Аделаиде проходит с 6 по 11 января. Призовой фонд соревнования составляет $ 1 064 510.