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Денис Шаповалов одолел Чжан Чжичжэня на старте турнира в Аделаиде

Денис Шаповалов одолел Чжан Чжичжэня на старте турнира в Аделаиде
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Сегодня, 6 января, в рамках 1/16 финала турнира категории АТР-250 в Аделаиде проходил матч между 56-й ракеткой мира из Канады Денисом Шаповаловым и 45-й ракеткой мира Чжан Чжичжэнем из Китая. Встреча завершилась в пользу Шаповалова в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.

Аделаида (м). 1-й круг
06 января 2025, понедельник. 07:15 МСК
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Чжан Чжичжэнь
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь

Денис по ходу матча сделал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Его соперник, в свою очередь, выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и не получил ни одного брейк-пойнта.

В следующем раунде Денис Шаповалов встретится с победителем пары Александар Вукич (Австралия) — Маркос Гирон (США).

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