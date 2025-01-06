Денис Шаповалов одолел Чжан Чжичжэня на старте турнира в Аделаиде

Сегодня, 6 января, в рамках 1/16 финала турнира категории АТР-250 в Аделаиде проходил матч между 56-й ракеткой мира из Канады Денисом Шаповаловым и 45-й ракеткой мира Чжан Чжичжэнем из Китая. Встреча завершилась в пользу Шаповалова в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.

Денис по ходу матча сделал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Его соперник, в свою очередь, выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и не получил ни одного брейк-пойнта.

В следующем раунде Денис Шаповалов встретится с победителем пары Александар Вукич (Австралия) — Маркос Гирон (США).