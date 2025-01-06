Арина Соболенко выиграла четыре из пяти своих последних турниров в Австралии

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в финальном матче турнира в Брисбене с россиянкой Полиной Кудерметовой (2:1) стала победительницей своих четырёх турниров из пяти, проходивших в Австралии.

Помимо недавней победы на турнире в Брисбене, Соболенко является победительницей Открытых чемпионатов Австралии в 2023 и 2024 годах в одиночном разряде и Открытого чемпионата Австралии в 2021 году в парном разряде, где выступала совместно с бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс. В январе 2024 года белорусская спортсменка проиграла в финале турнира в Брисбене казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной.

Напомним, Арина Соболенко завоевала 18-й титул в карьере. В 2024 году Арина Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» — Australian Open и US Open. В сумме за прошедший год белоруска взяла четыре титула.