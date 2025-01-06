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Швёнтек — о допинг-деле: чувствуешь, что к тебе относятся как к обманщику

Швёнтек — о допинг-деле: чувствуешь, что к тебе относятся как к обманщику
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек заявила, что переживала из-за отношения к себе из-за допинг-дела.

«Вы можете быть спокойны за себя, что не сделали ничего плохого, но на самом деле никто не относится к вам так… Особенно люди, которые как бы осуждают вас. Даже когда говоришь правду, то чувствуешь, что они относятся к тебе как к обманщику.

Я очень упорно боролась за все титулы в последние годы. А что, если люди в своих мыслях отнимут это у меня? А что, если они будут смотреть на меня по-другому? Я была дома в то время, и всё равно были люди, которые подходили за автографами или за селфи. И я такая: «И ты будешь заниматься этим месяц?» — сказала Швёнтек в эфире подкаста Tennis Insider Club.

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