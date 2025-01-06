Рейтинг WTA от 6 января: Мирра дебютировала в топ-15, а Полина Кудерметова стала 57-й

Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере стала 15-й ракеткой мира. Об этом следует из обновлённого рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Она поднялась на одну позицию.
После успешного выступления в Брисбене (Австралия) 57-й ракеткой мира стала Полина Кудерметова. Ей удалось подняться на 50 позиций. Немного улучшили своё положение и другие россиянки.
Рейтинг WTA от 6 января 2025 года:
1. Арина Соболенко (Беларусь) — 9656 очков.
2. Ига Швёнтек (Польша) — 8120.
3. Коко Гауфф (США) — 6888.
4. Ясмин Паолини (Италия) — 5399.
5. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 5325.
6. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4821.
7. Джессика Пегула (США) — 4671.
8. Эмма Наварро (США) — 3551.
9. Дарья Касаткина (Россия) — 3368.
10. Барбора Крейчикова (Чехия) — 3214.
...
13. Диана Шнайдер (Россия) — 2895.
14. Анна Калинская (Россия) — 2721.
15 (16). Мирра Андреева (Россия) — 2665.
26 (27). Людмила Самсонова (Россия) — 1885.
27 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1848.
28 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1807.
35. Анастасия Потапова (Россия) — 1434.
57 (107). Полина Кудерметова (Россия) — 1036.
62 (60). Камилла Рахимова (Россия) — 987.
75 (77). Анна Блинкова (Россия) — 898.
77 (72). Вероника Кудерметова (Россия) — 888.
86 (83). Эрика Андреева (Россия) — 838.