Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рейтинг WTA от 6 января: Мирра дебютировала в топ-15, а Полина Кудерметова стала 57-й

Рейтинг WTA от 6 января: Мирра дебютировала в топ-15, а Полина Кудерметова стала 57-й
Мирра Андреева
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере стала 15-й ракеткой мира. Об этом следует из обновлённого рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Она поднялась на одну позицию.

После успешного выступления в Брисбене (Австралия) 57-й ракеткой мира стала Полина Кудерметова. Ей удалось подняться на 50 позиций. Немного улучшили своё положение и другие россиянки.

Рейтинг WTA от 6 января 2025 года:

1. Арина Соболенко (Беларусь) — 9656 очков.
2. Ига Швёнтек (Польша) — 8120.
3. Коко Гауфф (США) — 6888.
4. Ясмин Паолини (Италия) — 5399.
5. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 5325.
6. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4821.
7. Джессика Пегула (США) — 4671.
8. Эмма Наварро (США) — 3551.
9. Дарья Касаткина (Россия) — 3368.
10. Барбора Крейчикова (Чехия) — 3214.
...
13. Диана Шнайдер (Россия) — 2895.
14. Анна Калинская (Россия) — 2721.
15 (16). Мирра Андреева (Россия) — 2665.
26 (27). Людмила Самсонова (Россия) — 1885.
27 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1848.
28 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1807.
35. Анастасия Потапова (Россия) — 1434.
57 (107). Полина Кудерметова (Россия) — 1036.
62 (60). Камилла Рахимова (Россия) — 987.
75 (77). Анна Блинкова (Россия) — 898.
77 (72). Вероника Кудерметова (Россия) — 888.
86 (83). Эрика Андреева (Россия) — 838.

Материалы по теме
Кудерметова взяла 1-й сет, но отдала Соболенко финал Брисбена. Полина взлетит на 50 мест
Кудерметова взяла 1-й сет, но отдала Соболенко финал Брисбена. Полина взлетит на 50 мест
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android