Рейтинг WTA от 6 января: Мирра дебютировала в топ-15, а Полина Кудерметова стала 57-й

Российская теннисистка Мирра Андреева впервые в карьере стала 15-й ракеткой мира. Об этом следует из обновлённого рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Она поднялась на одну позицию.

После успешного выступления в Брисбене (Австралия) 57-й ракеткой мира стала Полина Кудерметова. Ей удалось подняться на 50 позиций. Немного улучшили своё положение и другие россиянки.

Рейтинг WTA от 6 января 2025 года:

1. Арина Соболенко (Беларусь) — 9656 очков.

2. Ига Швёнтек (Польша) — 8120.

3. Коко Гауфф (США) — 6888.

4. Ясмин Паолини (Италия) — 5399.

5. Чжэн Циньвэнь (Китай) — 5325.

6. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4821.

7. Джессика Пегула (США) — 4671.

8. Эмма Наварро (США) — 3551.

9. Дарья Касаткина (Россия) — 3368.

10. Барбора Крейчикова (Чехия) — 3214.

...

13. Диана Шнайдер (Россия) — 2895.

14. Анна Калинская (Россия) — 2721.

15 (16). Мирра Андреева (Россия) — 2665.

26 (27). Людмила Самсонова (Россия) — 1885.

27 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1848.

28 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1807.

35. Анастасия Потапова (Россия) — 1434.

57 (107). Полина Кудерметова (Россия) — 1036.

62 (60). Камилла Рахимова (Россия) — 987.

75 (77). Анна Блинкова (Россия) — 898.

77 (72). Вероника Кудерметова (Россия) — 888.

86 (83). Эрика Андреева (Россия) — 838.