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Рейтинг ATP 6 января: Андрей Рублёв потерял одну позицию после неудачи в Гонконге

Рейтинг ATP 6 января: Андрей Рублёв потерял одну позицию после неудачи в Гонконге
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

Лучшим из россиян всё так же остаётся Даниил Медведев на пятой позиции. Андрей Рублёв опустился на одну строчку после неудачного выступления на турнире в Гонконге и занимает девятое место.

Лидером рейтинга является итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает немец Александр Зверев, третью — испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР от 6 января:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 830.
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7635.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7010.
4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5350.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5030.
6 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4210.
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3900.
8 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3535.
9 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3520.
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3200.
19 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2410…

62 (60). Роман Сафиуллин (Россия) — 823…
99 (85). Павел Котов (Россия) — 612.

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