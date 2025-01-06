Рейтинг ATP 6 января: Андрей Рублёв потерял одну позицию после неудачи в Гонконге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.

Лучшим из россиян всё так же остаётся Даниил Медведев на пятой позиции. Андрей Рублёв опустился на одну строчку после неудачного выступления на турнире в Гонконге и занимает девятое место.

Лидером рейтинга является итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает немец Александр Зверев, третью — испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР от 6 января:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 830.

2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7635.

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7010.

4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5350.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5030.

6 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4210.

7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3900.

8 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3535.

9 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3520.

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3200.

19 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2410…

62 (60). Роман Сафиуллин (Россия) — 823…

99 (85). Павел Котов (Россия) — 612.