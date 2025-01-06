Рейтинг ATP 6 января: Андрей Рублёв потерял одну позицию после неудачи в Гонконге

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.
Лучшим из россиян всё так же остаётся Даниил Медведев на пятой позиции. Андрей Рублёв опустился на одну строчку после неудачного выступления на турнире в Гонконге и занимает девятое место.
Лидером рейтинга является итальянец Янник Синнер. Вторую строчку занимает немец Александр Зверев, третью — испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг АТР от 6 января:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 830.
2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7635.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7010.
4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5350.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5030.
6 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4210.
7 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3900.
8 (9). Алекс де Минор (Австралия) — 3535.
9 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3520.
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3200.
19 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2410…
62 (60). Роман Сафиуллин (Россия) — 823…
99 (85). Павел Котов (Россия) — 612.