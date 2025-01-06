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Ольховский: немногие страны могут быть представлены таким количеством игроков в топ-20

Ольховский: немногие страны могут быть представлены таким количеством игроков в топ-20
Андрей Ольховский
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский рассказал, что большое количество российских теннисистов в топ-20 мировых рейтингов является хорошим показателем. Так он подвёл итоги сезона-2024.

«Я бы оценил положительно 2024 год для российского тенниса. Немногие страны могут быть представлены таким количеством игроков в топ-20. На мой взгляд, это был хороший сезон. Да, не лучший, но все молодцы, что выкладывались и старались», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее Ольховский назвал серебряную медаль на Олимпиаде-2024 Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер самым неожиданным моментом 2024 года в теннисе.

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