Джокович признался, что у него осталась моральная травма после депортации из Австралии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович признался, что у него осталась травма от посещения Австралии в 2022 году. Напомним, три года назад спортсмен был депортирован из страны из-за проблем с визой и с вакцинацией от COVID-19.

«Буду абсолютно откровенным. Последние пару раз, когда я прилетал в Австралию, перед паспортным контролем и таможней я переживал небольшую травму трёхлетней давности.

И некоторые следы травмы остаются до того момента, когда я прохожу паспортный контроль. Всегда проверяю, не приближается ли кто-то из иммиграционной зоны. Человек, который проверяет мой паспорт, он меня заберёт, снова задержит или отпустит? Должен признать, у меня до сих пор есть такое чувство», — приводит слова Джоковича Daily Mail.