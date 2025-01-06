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Анастасия Павлюченкова проиграла Вондроушовой на старте турнира в Аделаиде

Анастасия Павлюченкова проиграла Вондроушовой на старте турнира в Аделаиде
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30-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). На старте соревнований она проиграла чешке Маркете Вондроушовой (39-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 2:6.

Аделаида (ж). 1-й круг
06 января 2025, понедельник. 07:40 МСК
Анастасия Павлюченкова
28
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 2
6 		6 4 6
         
Маркета Вондроушова
39
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова

Матч продолжался 2 часа 44 минуты. За это время Павлюченкова выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 22. На счету Вондроушовой 22 эйса, восемь двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Во втором круге турнира в Брисбене Маркета Вондроушова сыграет с победительницей матча между чешкой Катержиной Синяковой и россиянкой Дианой Шнайдер.

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