Анастасия Павлюченкова проиграла Вондроушовой на старте турнира в Аделаиде

30-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). На старте соревнований она проиграла чешке Маркете Вондроушовой (39-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 7:6 (7:4), 2:6.

Матч продолжался 2 часа 44 минуты. За это время Павлюченкова выполнила две подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 22. На счету Вондроушовой 22 эйса, восемь двойных ошибок и 10 реализованных брейк-пойнтов из 16.

Во втором круге турнира в Брисбене Маркета Вондроушова сыграет с победительницей матча между чешкой Катержиной Синяковой и россиянкой Дианой Шнайдер.