Вихлянцева: в мужском теннисе не хватает наших игроков на план «Б»

Бывшая 54-я ракетка мира Наталья Вихлянцева считает, что мужском российском теннисе не хватает игроков на план «Б».

«К самым ярким воспоминаниям в 2024 году можно отнести серебро Андреевой и Шнайдер. Но я бы выделила плотную позицию нескольких наших теннисисток в топ-20. В мужском теннисе не хочется видеть большого промежутка после наших суперзвёзд: Даниила, Андрея, Карена и Ромы Сафиуллина. Потом идёт большая пропасть. В женском теннисе есть наши спортсменки, а в мужском не хватает игроков на план «Б», которые скоро подвинутся к плану «А», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.