Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вихлянцева: в мужском теннисе не хватает наших игроков на план «Б»

Вихлянцева: в мужском теннисе не хватает наших игроков на план «Б»
Комментарии

Бывшая 54-я ракетка мира Наталья Вихлянцева считает, что мужском российском теннисе не хватает игроков на план «Б».

«К самым ярким воспоминаниям в 2024 году можно отнести серебро Андреевой и Шнайдер. Но я бы выделила плотную позицию нескольких наших теннисисток в топ-20. В мужском теннисе не хочется видеть большого промежутка после наших суперзвёзд: Даниила, Андрея, Карена и Ромы Сафиуллина. Потом идёт большая пропасть. В женском теннисе есть наши спортсменки, а в мужском не хватает игроков на план «Б», которые скоро подвинутся к плану «А», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Ольховский: немногие страны могут быть представлены таким количеством игроков в топ-20
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android