Коллинз поставила на аватарку фото со своим недовольным лицом после рукопожатия со Швёнтек

11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз сменила аватарку на личной странице в социальных сетях на фотографию со своим недовольным лицом после рукопожатия со второй ракеткой мира полькой Игой Швёнтек по ходу финала United Cup — 2025.

Фото: Скриншот соцсетей Коллинз

Предположительный конфликт Коллинз и Швёнтек тянется с Олимпийских игр — 2024, которые прошли в августе в Париже (Франция). Теннисистки играли между собой в четвертьфинале. Американка снялась по ходу третьего сета из-за травмы и затем заявила, что попросила Швёнтек «не быть неискренней по поводу травмы».

Швёнтек (слева) и Коллинз (справа) Фото: Кадр из трансляции

Сборная США обыграла команду Польши в финале со счётом 2:0. На United Cup — 2025 Коллинз не провела ни одного матча.