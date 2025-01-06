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Екатерина Макарова вышла во второй круг квалификации Australian Open — 2025

Екатерина Макарова вышла во второй круг квалификации Australian Open — 2025
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243-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Макарова вышла во второй круг квалификации Australian Open — 2025. На старте она уверенно обыграла представительницу Германии Ному Ноа-Акугуэ (203-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Australian Open — квалификация (ж). 1-й круг
06 января 2025, понедельник. 10:15 МСК
Екатерина Макарова
245
Россия
Екатерина Макарова
Е. Макарова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Нома Ноа-Акугуэ
203
Германия
Нома Ноа-Акугуэ
Н. Ноа-Акугуэ

Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время Макарова не выполнила подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Ноа-Акугуэ один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Во втором круге квалификации Екатерина Макарова сыграет с победительницей матча между японкой Нао Хибино и канадкой Мариной Стакушич.

Календарь квалификации Australian Open - 2025
Сетка квалификации Australian Open - 2025
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