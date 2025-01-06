Екатерина Макарова вышла во второй круг квалификации Australian Open — 2025
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243-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Макарова вышла во второй круг квалификации Australian Open — 2025. На старте она уверенно обыграла представительницу Германии Ному Ноа-Акугуэ (203-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.
Australian Open — квалификация (ж). 1-й круг
06 января 2025, понедельник. 10:15 МСК
245
Екатерина Макарова
Е. Макарова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
203
Нома Ноа-Акугуэ
Н. Ноа-Акугуэ
Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время Макарова не выполнила подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Ноа-Акугуэ один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Во втором круге квалификации Екатерина Макарова сыграет с победительницей матча между японкой Нао Хибино и канадкой Мариной Стакушич.
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