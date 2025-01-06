243-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Макарова вышла во второй круг квалификации Australian Open — 2025. На старте она уверенно обыграла представительницу Германии Ному Ноа-Акугуэ (203-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 13 минут. За это время Макарова не выполнила подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Ноа-Акугуэ один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Во втором круге квалификации Екатерина Макарова сыграет с победительницей матча между японкой Нао Хибино и канадкой Мариной Стакушич.