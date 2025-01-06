«Будешь жалеть всю оставшуюся жизнь». Швёнтек рассказала о своей первой победе на ТБШ

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о реакции на свою первую победу на турнире «Большого шлема», «Ролан Гаррос» — 2020.

«Я была очень счастлива. Чувствовала, что работа сделана. Я выиграла «Большой шлем», но всё было немного хаотично. Я была очень сосредоточена в течение всего турнира, что даже не представляла себя с трофеем. Просто думал: «Окей, следующее очко, следующее очко, не думай слишком много», а перед матчболом все мысли внезапно пришли в голову.

Сказала себе: «Окей, Ига, выиграй это последнее очко, а потом подумаешь обо всём. Потому что если ты не сделаешь этого сейчас, то будешь жалеть об этом всю оставшуюся жизнь». И я выиграла, была очень счастлива и горда собой. В то время я даже не осознавала, что это значит.

По возвращении домой я увидела всю эту суету, которая внезапно поднялась в СМИ по поводу меня, начали поступать приглашения сняться для обложки журналов, на телевидении. Было безумно, и справиться с этим было нелегко», — сказала Швёнтек в эфире подкаста Tennis Insider Club.