Фото: Янник Синнер увлечённо играет в карты

Первая ракетка мира Янник Синнер рассказал, какое влияние может оказать на человека игра в карты. В социальных сетях итальянский теннисист опубликовал фото, на котором он с интересом раскладывают колоду карт.

«Иногда такие простые вещи, как игра в карты, могут на мгновение заставить вас чувствовать себя лучше», — написал Синнер в социальных сетях.

Янник Синнер Фото: из личного архива Янника Синнера

Янник Синнер Фото: из личного архива Янника Синнера

Янник Синнер Фото: из личного архива Янника Синнера

Напомним, в сезоне-2024 Янник Синнер завоевал восемь титулов на турнирах уровня ATP, среди которых два «Шлема» (Australian Open, US Open), три турнира категории «Мастерс», Итоговый чемпионат ATP — 2024 и два титула ATP-500. Также в составе сборной Италии он стал победителем Кубка Дэвиса — 2024.