Швёнтек — о первом крупном спонсоре: я плакала целый день, думая, что разочаровала их

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, как на ней сказывается давление.

«Сейчас ожидания намного выше, потому что все говорят, что я должна быть на пике формы, я уже не ребёнок. Но раньше я больше всего давила сама на себя.

Помню, как впервые наклеила на форму патч со спонсором. Это была очень большая сделка, и это сильно давило на меня в первое время. Они хотят, чтобы я добилась успеха. А что, если я не повторю то, что произошло в Париже (на «Ролан Гаррос» — 2020 Швёнтек стала чемпионкой. — Прим. «Чемпионата»). Помню, как проиграла турнир перед Australian Open в Мельбурне.

И я плакала целый день, потому что думала, что разочаровала их. Зачем они вложили в меня столько денег, если я проигрываю. В странах Восточной Европы теннисистов готовят к поражениям и учат, как от них оправиться. Но никто не готовит спортсменов к реальному успеху, особенно в теннисе. Когда приходит успех, всё вдруг становится таким громким. Каждая неделя была новым испытанием, конечно», — сказала Швёнтек в эфире подкаста Tennis Insider Club.