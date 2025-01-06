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Швёнтек — о первом крупном спонсоре: я плакала целый день, думая, что разочаровала их

Швёнтек — о первом крупном спонсоре: я плакала целый день, думая, что разочаровала их
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, как на ней сказывается давление.

«Сейчас ожидания намного выше, потому что все говорят, что я должна быть на пике формы, я уже не ребёнок. Но раньше я больше всего давила сама на себя.

Помню, как впервые наклеила на форму патч со спонсором. Это была очень большая сделка, и это сильно давило на меня в первое время. Они хотят, чтобы я добилась успеха. А что, если я не повторю то, что произошло в Париже (на «Ролан Гаррос» — 2020 Швёнтек стала чемпионкой. — Прим. «Чемпионата»). Помню, как проиграла турнир перед Australian Open в Мельбурне.

И я плакала целый день, потому что думала, что разочаровала их. Зачем они вложили в меня столько денег, если я проигрываю. В странах Восточной Европы теннисистов готовят к поражениям и учат, как от них оправиться. Но никто не готовит спортсменов к реальному успеху, особенно в теннисе. Когда приходит успех, всё вдруг становится таким громким. Каждая неделя была новым испытанием, конечно», — сказала Швёнтек в эфире подкаста Tennis Insider Club.

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