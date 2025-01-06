Ига Швёнтек: теннисистам было бы проще, если бы сезон длился не 11, а 9 месяцев

Польская теннисистка вторая ракетка мира Ига Швёнтек высказалась о графике выступлений теннисистов. Она отметила, что приноровилась к плотному расписанию.

«Думаю, нам было бы проще, если бы сезон длился не 11, а 9 месяцев. Знаете, когда я долго сижу дома, мне хочется куда-нибудь поехать, но сезон длинный. Трудно быть мотивированной всё время. Думаю, это даже невозможно, даже у тебя самые высокие цели. К такой интенсивности нужно привыкнуть. Пока что чувствую, что всё получается, но я не очень понимаю, как мы дошли до такого состояния, когда нам приходится соревноваться 11 месяцев.

У меня такое чувство, что пару лет назад всё было проще и сводилось к планированию. Но когда ты входишь в топ-5 и не собираешься играть в Пекине, Billie Jean King Cup, то люди разочаровываются. И теперь с этими обязательными правилами становится невозможным принимать подобные решения, которые кажутся простыми», — сказала Швёнтек в эфире подкаста Tennis Insider Club.