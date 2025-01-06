Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-250 в Окленде: результаты игрового дня 6 января

Турнир ATP-250 в Окленде: результаты игрового дня 6 января
Комментарии

Сегодня, 6 января, в новозеландском Окленде прошли матчи первого круга турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Теннис. Турнир ATP-250 в Окленде. Результаты дня, 6 января:

  • Лучано Дардери (Италия) — Нуну Боржеш (Португалия, 7) — 7:5, 3:6, 5:7.
  • Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:3, 3:6, 7:5.
  • Зизу Бергс (Бельгия, Q) — Айзек Бекрофт (Новая Зеландия, WC) — 6:3, 7:5.
  • Алекс Михельсен (США, 8) — Сумит Нагал (Индия) — 6:7 (8:10), 6:4, 6:2.

Призовой фонд турнира составил $ 680 140. Прошлогодним победителем соревнований является чилийский теннисист Алехандро Табило.

Календарь турнира в Окленде
Сетка турнира в Окленде
Материалы по теме
Фото: Янник Синнер увлечённо играет в карты
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android