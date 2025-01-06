Турнир ATP-250 в Окленде: результаты игрового дня 6 января
Сегодня, 6 января, в новозеландском Окленде прошли матчи первого круга турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
Теннис. Турнир ATP-250 в Окленде. Результаты дня, 6 января:
- Лучано Дардери (Италия) — Нуну Боржеш (Португалия, 7) — 7:5, 3:6, 5:7.
- Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Даниэль Альтмайер (Германия) — 6:3, 3:6, 7:5.
- Зизу Бергс (Бельгия, Q) — Айзек Бекрофт (Новая Зеландия, WC) — 6:3, 7:5.
- Алекс Михельсен (США, 8) — Сумит Нагал (Индия) — 6:7 (8:10), 6:4, 6:2.
Призовой фонд турнира составил $ 680 140. Прошлогодним победителем соревнований является чилийский теннисист Алехандро Табило.
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