Ига Швёнтек рассказала, что у неё изменилось послевкусие от побед

Вторая ракетка мира из Польши Ига Швёнтек поделилась тем, как изменилось послевкусие от побед в матчах. Она вспомнила свои успехи на стадиях, которые предшествовали финалу.

— Что больше всего движет вами в карьере? Результаты, титулы, рейтинг или что-то ещё?

— Сложный вопрос. В начале я даже не думала, что смогу оказаться там, где есть сейчас. У меня не было цели попасть, например, в топ-10 или топ-5. Очень радуюсь, когда в конце сезона могу посмотреть на свою статистику,. Я горжусь ею.

Мне нравится ощущение победы, но оно тоже поменялось. Помню. как в 2021-м вышла в четвертьфинал и была такой счастливой. Или же в 2022-м, когда выиграла в четвертьфинале у Марии Саккари. Но думаю, что мы, спортсмены, всегда должны помнить подобные моменты, когда мы выигрывали на таких стадиях. Это то, что должно двигать нами», — сказала Швёнтек в эфире подкаста Tennis Insider Club.

Ранее Швёнтек рассказала, что приноровилась к плотному расписанию тура.