«Они никогда не скажут мне это в лицо». Швёнтек — о критике в СМИ после допинг-скандала

Польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о тяжёлом давлении на себя во время допинг-расследования и молчания по этому поводу. Она отметила, что СМИ стали публиковать самые разные версии происходящего с ней, а потом стали её критиковать.

«Сейчас у меня была самая сложная ситуация с вниманием со стороны СМИ в Польше. За рубежом будто ничего и не происходило. В прошлом сезоне я не выступала в Пекине и очевидно, что из-за моего дела [допинг-скандал]. Теперь про это знают все. И за границей об этом будто никто и не говорил. Для них было нормальным, что пропустила два турнира и просто взяла отпуск. Но в Польше будто все сошли с ума. СМИ диагностировали у меня психическое расстройство или же якобы у меня внезапно началась депрессия, я перегорела, уволила всю команду. Такие кликбейтные заголовки. Было непросто. Я чувствовала, что мне нужно каждую минуту сообщать им что-то о своей жизни, потому что тогда всё пойдет по-другому.

И после того как мы объявили о моей допинг-истории, внезапно все всё поняли. Но до этого момента я буквально сражалась в самой сложной битве, которая у меня когда-либо была. В общем, ненависть была огромной, и все сразу же начали осуждать. Думаю, они пишут то, что никогда не скажут мне в лицо. Это часть их работы», — сказала Швёнтек в эфире подкаста Tennis Insider Club.