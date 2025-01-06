Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала о работе с новым тренером бельгийцем Вимом Фиссеттом.

«Это было обоюдное решение. Я не планировала менять тренера в том сезоне, но произошла такая ситуация, когда нам пришлось. Так что теперь работаю с Вимом, и это интересно. Конечно, хочу увидеть, как мой теннис будет развиваться в новом сезоне. Так что моя главная цель — посмотреть, как я к этому приспособлюсь, потому что я всего лишь второй раз в карьере меняю тренера. Так что я не очень опытна в этом плане. Мы много над чем работали. Я вам об этом не расскажу, конечно», — сказала Швёнтек в эфире подкаста Tennis Insider Club.