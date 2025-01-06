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Турнир ATP-250 в Аделаиде: результаты игрового дня 6 января

Турнир ATP-250 в Аделаиде: результаты игрового дня 6 января
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Сегодня, 6 января, в австралийской Аделаиде прошли матчи первого круга турнира категории ATP-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Теннис. Турнир ATP-250 в Аделаиде. Результаты дня, 6 января:

  • Давид Гоффен (Бельгия) — Хауме Мунар (Испания) — отменён;
  • Денис Шаповалов (Канада) — Чжан Чжичжэнь (Китай, 9) — 6:3, 6:4;
  • Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — 5:7, 2:6;
  • Артур Риндеркнеш (Франция) — Кристофер О'Коннелл (Австралия) — 5:7, 6:7 (5:7);
  • Йосихито Нисиока (Япония, А) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — 3:6, 6:3, 3:6.

Призовой фонд турнира составил $ 766 290. Прошлогодним победителем соревнований является чешский теннисист Иржи Легечка.

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