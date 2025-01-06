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Паула Бадоса обыграла Питон Стирнс в первом круге турнира в Аделаиде

Паула Бадоса обыграла Питон Стирнс в первом круге турнира в Аделаиде
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12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). На старте соревнований она обыграла американку Питон Стирнс (47-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:5.

Аделаида (ж). 1-й круг
06 января 2025, понедельник. 11:10 МСК
Питон Стирнс
47
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		3 5
6 5 		6 7
         
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

Матч продолжался 2 часа 45 минут. За это время Бадоса выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Стирнс три эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

Во втором круге турнира в Аделаиде Паула Бадоса сыграет с победительницей матча между украинкой Мартой Костюк и американкой Эшлин Крюгер.

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