Паула Бадоса обыграла Питон Стирнс в первом круге турнира в Аделаиде

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла во второй круг на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). На старте соревнований она обыграла американку Питон Стирнс (47-й номер рейтинга) со счётом 6:7 (5:7), 6:3, 7:5.

Матч продолжался 2 часа 45 минут. За это время Бадоса выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14. На счету Стирнс три эйса, четыре двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 16.

Во втором круге турнира в Аделаиде Паула Бадоса сыграет с победительницей матча между украинкой Мартой Костюк и американкой Эшлин Крюгер.