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Ига Швёнтек ответила, какой бы совет дала себе маленькой

Ига Швёнтек ответила, какой бы совет дала себе маленькой
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» польская теннисистка Ига Швёнтек ответила на вопрос, какой бы совет она дала себе маленькой.

«Не сказала бы много чего, потому что из всех своих ошибок извлекла уроки. Честно говоря, я всегда понимала, что для меня самое главное. Это команда, которая у меня будет, и люди вокруг меня. Так что самый важный совет — любить других людей. Думаю, что я следовала этому совету, когда была младше. Может быть, не стоит быть слишком строгой к себе. Но, честно говоря, не знаю, что бы произошло со мной, если бы я была другой», — сказала Швёнтек в эфире подкаста Tennis Insider Club.

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