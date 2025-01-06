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Вероника Кудерметова с баранкой обыграла Коччаретто в первом круге на турнире в Хобарте

Вероника Кудерметова с баранкой обыграла Коччаретто в первом круге на турнире в Хобарте
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72-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг на турнире категории WTA-250 в Хобарте (Австралия) и одержала первую победу в сезоне. На старте соревнований она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто со счётом 7:5, 6:0.

Хобарт. 1-й круг
06 января 2025, понедельник. 12:30 МСК
Вероника Кудерметова
77
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		0
         
Элизабетта Коччаретто
55
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Кудерметова выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 20. На счету Коччаретто один эйс, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге турнира в Хобарте Вероника Кудерметова сыграет с представительницей Колумбии Марией Осорио-Серрано.

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