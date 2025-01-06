Вероника Кудерметова с баранкой обыграла Коччаретто в первом круге на турнире в Хобарте

72-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг на турнире категории WTA-250 в Хобарте (Австралия) и одержала первую победу в сезоне. На старте соревнований она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто со счётом 7:5, 6:0.

Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Кудерметова выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 20. На счету Коччаретто один эйс, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге турнира в Хобарте Вероника Кудерметова сыграет с представительницей Колумбии Марией Осорио-Серрано.