Вероника Кудерметова с баранкой обыграла Коччаретто в первом круге на турнире в Хобарте
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72-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг на турнире категории WTA-250 в Хобарте (Австралия) и одержала первую победу в сезоне. На старте соревнований она обыграла итальянку Элизабетту Коччаретто со счётом 7:5, 6:0.
Хобарт. 1-й круг
06 января 2025, понедельник. 12:30 МСК
77
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 0
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Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Матч продолжался 1 час 50 минут. За это время Кудерметова выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 6 брейк-пойнтов из 20. На счету Коччаретто один эйс, восемь двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.
Во втором круге турнира в Хобарте Вероника Кудерметова сыграет с представительницей Колумбии Марией Осорио-Серрано.
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