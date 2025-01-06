Синнер — о каникулах: было странное Рождество, я навсегда его запомню

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что воспринял Рождество 2024 года иначе из-за смерти тёти.

«На Рождество всегда приятно быть дома с семьёй. Этот год для меня был совсем другим из-за потери тёти. Он был другим, в определённом смысле более напряжённым. В связи с ситуацией, которая возникла в прошлом году и в которой до сих пор нахожусь, я всегда стараюсь окружать себя людьми, которым доверяю.

Моя тётя точно была из числа таких людей. Я мог поговорить с ней о чём угодно, это было очень здорово. Чувствовать себя комфортно с окружающими вас людьми гораздо важнее, чем выигрывать турниры, даже если это то, над чем мы работаем долгие годы. Это было странное Рождество, навсегда его запомню», — сказал Синнер в интервью YouTube-канала Australian Open.