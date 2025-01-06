Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Синнер — о каникулах: было странное Рождество, я навсегда его запомню

Синнер — о каникулах: было странное Рождество, я навсегда его запомню
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что воспринял Рождество 2024 года иначе из-за смерти тёти.

«На Рождество всегда приятно быть дома с семьёй. Этот год для меня был совсем другим из-за потери тёти. Он был другим, в определённом смысле более напряжённым. В связи с ситуацией, которая возникла в прошлом году и в которой до сих пор нахожусь, я всегда стараюсь окружать себя людьми, которым доверяю.

Моя тётя точно была из числа таких людей. Я мог поговорить с ней о чём угодно, это было очень здорово. Чувствовать себя комфортно с окружающими вас людьми гораздо важнее, чем выигрывать турниры, даже если это то, над чем мы работаем долгие годы. Это было странное Рождество, навсегда его запомню», — сказал Синнер в интервью YouTube-канала Australian Open.

Материалы по теме
Фото: Янник Синнер увлечённо играет в карты
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android