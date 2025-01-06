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Турнир WTA-500 в Аделаиде: результаты игрового дня 6 января

Турнир WTA-500 в Аделаиде: результаты игрового дня 6 января
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Сегодня, 6 января, состоялись матчи первого игрового дня на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. WTA-500. Аделаида (Австралия). Первый круг, 6 января:

  • Донна Векич (Хорватия) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 2:6, 3:6;
  • Ван Синьюй (Китай) — Эмерсон Джонс (Австралия) — 4:6, 0:6;
  • Лейла Фернандес (Канада) — Екатерина Александрова (Россия) — 4:6, 6:3, 2:6;
  • Оливия Гадеки (Австралия) — Дарья Касаткина (Россия) — 2:6, 3:6;
  • Анастасия Павлюченкова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 4:6, 7:6, 2:6;
  • Питон Стирнс (США) — Паула Бадоса (Испания) — 7:6, 3:6, 5:7.

Действующей чемпионкой турнира в Аделаиде является представительница Латвии Елена Остапенко. В прошлогоднем финале она обыграла россиянку Дарью Касаткину.

Календарь турнира в Аделаиде
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