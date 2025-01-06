Турнир WTA-250 в Хобарте: результаты игрового дня 6 января

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Сегодня, 6 января, состоялись матчи первого игрового дня на турнире категории WTA-250 в Хобарте (Австралия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Теннис. WTA-250. Хобарт (Австралия). Первый круг, 6 января:

Маккартни Кесслер (США) — Ребекка Шрамкова (Словакия) — 6:3, 7:5;

Ван Сиюй (Китай) — Элина Аванесян (Армения) — 3:6, 5:7;

Анна Бондарь (Венгрия) — Маяр Шериф (Египет) — 7:5, 6:4;

Мария Карле (Аргентина) — Джессика Бузас Манейро (Испания) — 6:3, 3:6, 6:0;

Виктория Томова (Болгария) — Гретье Миннен (Бельгия) — 5:7, 3:6;

Юань Юэ (Китай) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — 2:6, 3:6;

Вероника Кудерметова (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 7:5, 6:0.

Действующей чемпионкой турнира в Хобарте является американка Эмма Наварро. В прошлогоднем финале она обыграла бельгийку Элисе Мертенс.