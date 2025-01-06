Мария Тимофеева в волевой борьбе вышла во второй круг квалификации Australian Open — 2025
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138-я ракетка мира российская теннисистка Мария Тимофеева вышла во второй круг квалификации Australian Open — 2025. На старте она не без труда обыграла француженку Алис Тюбелло (219-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 4:6, 7:5.
Australian Open — квалификация (ж). 1-й круг
06 января 2025, понедельник. 13:30 МСК
222
Алис Тюбелло
А. Тюбелло
Окончен
1 : 2
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136
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Матч продолжался 2 часа 24 минуты. За это время Тимофеева выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 16. На счету Тюбелло два эйса, четыре двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Во втором круге квалификации Мария Тимофеева сыграет с американкой Эминой Бектас. Отметим, что в 2024 году Тимофеева играла в четвёртом круге Australian Open.
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