«Упаковал самую ценную вещь». Карен Хачанов показал милые фото с сыновьями

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях милые фото с сыновьями Давидом и Микаэлем.

По всей видимости, Хачанов вместе с супругой Вероникой и детьми отправляются в Мельбурн, где глава семейства выступит на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Упаковал самую ценную вещь (эмодзи «смех до слёз»). Мои мальчики», — подписал фото Хачанов.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Карен Хачанов вылетает в Мельбурн из Гонконга, где принимал участие в турнире категории ATP-250. В одиночном разряде Карен уступил уже на старте будущему финалисту японцу Кею Нисикори, а в парном разряде Хачанов вместе с Андреем Рублёвым дошли до финала, но проиграли.