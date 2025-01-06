Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Упаковал самую ценную вещь». Карен Хачанов показал милые фото с сыновьями

«Упаковал самую ценную вещь». Карен Хачанов показал милые фото с сыновьями
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов опубликовал в социальных сетях милые фото с сыновьями Давидом и Микаэлем.

По всей видимости, Хачанов вместе с супругой Вероникой и детьми отправляются в Мельбурн, где глава семейства выступит на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Упаковал самую ценную вещь (эмодзи «смех до слёз»). Мои мальчики», — подписал фото Хачанов.

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Фото: из личного архива Карена Хачанова

Карен Хачанов вылетает в Мельбурн из Гонконга, где принимал участие в турнире категории ATP-250. В одиночном разряде Карен уступил уже на старте будущему финалисту японцу Кею Нисикори, а в парном разряде Хачанов вместе с Андреем Рублёвым дошли до финала, но проиграли.

Гонконг — парный разряд. Финал
05 января 2025, воскресенье. 09:10 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 0 7
7 		4 1 10
         
Сандер Арендс
Нидерланды
Сандер Арендс
Люк Джонсон
Великобритания
Люк Джонсон
С. Арендс Л. Джонсон
Материалы по теме
Хард Australian Open самый быстрый на ТБШ. Джокович здесь царил, а Надаль играл хуже всего
Хард Australian Open самый быстрый на ТБШ. Джокович здесь царил, а Надаль играл хуже всего
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android