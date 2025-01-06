«Случайности не случайны». Бублик высказался о допинг-делах Синнера и Швёнтек

33-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о допинг-кейсах таких топовых теннисистов, как первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек. Обоим спортсменам удалось избежать длительной дисквалификации за счёт ускоренных разбирательств в суде.

— К сожалению, самая обсуждаемая теннисная тема — это допинг. Твоё мнение о ситуации с Янником Синнером и Игой Швёнтек — веришь, что это случайность? И почему это происходит с лидерами?

— В мультфильме «Кунг фу Панда» мастер Угвэй говорил: «Случайности не случайны». Отвечу так.

— Думаешь, что всё-таки здесь что-то нечисто?

— Думаю, что случайности не случайны. Могу наговорить ещё пословиц: «Нет дыма без огня», «На воре и шапка горит». Я считаю так, — приводит слова Бублика «Матч ТВ».